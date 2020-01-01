Tokenomika BabyBoomToken (BBT) Odkryj kluczowe informacje o BabyBoomToken (BBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BabyBoomToken (BBT) BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families. BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families. Oficjalna strona internetowa: https://www.babyboomtoken.com Biała księga: https://www.babyboomtoken.com/whitepaper.html Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb208063997db51de3f0988f8a87b0aff83a6213f Kup BBT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BabyBoomToken (BBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BabyBoomToken (BBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M Historyczne maksimum: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Historyczne minimum: $ 0.07048383039149238 $ 0.07048383039149238 $ 0.07048383039149238 Aktualna cena: $ 0.12049 $ 0.12049 $ 0.12049 Dowiedz się więcej o cenie BabyBoomToken (BBT)

Tokenomika BabyBoomToken (BBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BabyBoomToken (BBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBBT tokenomikę, poznaj cenę tokena BBTna żywo!

Jak kupić BBT Chcesz dodać BabyBoomToken (BBT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BBT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BBT na MEXC już teraz!

Historia ceny BabyBoomToken (BBT) Analiza historii ceny BBT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BBT już teraz!

Prognoza ceny BBT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BBT? Nasza strona z prognozami cen BBT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BBT już teraz!

