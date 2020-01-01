Tokenomika Lorenzo Protocol (BANK) Odkryj kluczowe informacje o Lorenzo Protocol (BANK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Oficjalna strona internetowa: https://www.lorenzo-protocol.xyz
Biała księga: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/
Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF

Tokenomika i analiza cenowa Lorenzo Protocol (BANK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lorenzo Protocol (BANK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.56M $ 34.56M $ 34.56M Całkowita podaż: $ 527.92M $ 527.92M $ 527.92M Podaż w obiegu: $ 446.36M $ 446.36M $ 446.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.58M $ 162.58M $ 162.58M Historyczne maksimum: $ 0.11892 $ 0.11892 $ 0.11892 Historyczne minimum: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Aktualna cena: $ 0.07742 $ 0.07742 $ 0.07742 Dowiedz się więcej o cenie Lorenzo Protocol (BANK)

Tokenomika Lorenzo Protocol (BANK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lorenzo Protocol (BANK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BANK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BANK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBANK tokenomikę, poznaj cenę tokena BANKna żywo!

Jak kupić BANK Chcesz dodać Lorenzo Protocol (BANK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BANK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BANK na MEXC już teraz!

Historia ceny Lorenzo Protocol (BANK) Analiza historii ceny BANK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BANK już teraz!

Prognoza ceny BANK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BANK? Nasza strona z prognozami cen BANK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BANK już teraz!

