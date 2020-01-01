Tokenomika BadgerDAO (BADGER) Odkryj kluczowe informacje o BadgerDAO (BADGER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BadgerDAO (BADGER) Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://app.badger.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d Kup BADGER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BadgerDAO (BADGER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BadgerDAO (BADGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 20.06M $ 20.06M $ 20.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.70M $ 19.70M $ 19.70M Historyczne maksimum: $ 89.83 $ 89.83 $ 89.83 Historyczne minimum: $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 Aktualna cena: $ 0.9382 $ 0.9382 $ 0.9382 Dowiedz się więcej o cenie BadgerDAO (BADGER)

Tokenomika BadgerDAO (BADGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BadgerDAO (BADGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BADGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BADGER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBADGER tokenomikę, poznaj cenę tokena BADGERna żywo!

Jak kupić BADGER Chcesz dodać BadgerDAO (BADGER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BADGER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BADGER na MEXC już teraz!

Historia ceny BadgerDAO (BADGER) Analiza historii ceny BADGER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BADGER już teraz!

Prognoza ceny BADGER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BADGER? Nasza strona z prognozami cen BADGER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BADGER już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!