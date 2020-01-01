Tokenomika Baby Shark Meme (BABYSHARK) Odkryj kluczowe informacje o Baby Shark Meme (BABYSHARK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Baby Shark Meme (BABYSHARK) Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Oficjalna strona internetowa: https://babysharkmeme.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Kup BABYSHARK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Baby Shark Meme (BABYSHARK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Shark Meme (BABYSHARK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Historyczne maksimum: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 Historyczne minimum: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 Aktualna cena: $ 0.0015474 $ 0.0015474 $ 0.0015474 Dowiedz się więcej o cenie Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Tokenomika Baby Shark Meme (BABYSHARK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Shark Meme (BABYSHARK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYSHARK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYSHARK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYSHARK tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYSHARKna żywo!

Jak kupić BABYSHARK Chcesz dodać Baby Shark Meme (BABYSHARK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BABYSHARK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BABYSHARK na MEXC już teraz!

Historia ceny Baby Shark Meme (BABYSHARK) Analiza historii ceny BABYSHARK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BABYSHARK już teraz!

Prognoza ceny BABYSHARK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYSHARK? Nasza strona z prognozami cen BABYSHARK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYSHARK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!