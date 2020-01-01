Tokenomika Axiome (AXM) Odkryj kluczowe informacje o Axiome (AXM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Axiome (AXM) Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Oficjalna strona internetowa: https://axiome.pro/en Biała księga: https://en.axiomeinfo.org/ Block Explorer: https://axiomechain.org/ Kup AXM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Axiome (AXM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Axiome (AXM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 140.78K $ 140.78K $ 140.78K Całkowita podaż: $ 179.97M $ 179.97M $ 179.97M Podaż w obiegu: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.23M $ 23.23M $ 23.23M Historyczne maksimum: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Historyczne minimum: $ 0.012076449762664162 $ 0.012076449762664162 $ 0.012076449762664162 Aktualna cena: $ 0.02323 $ 0.02323 $ 0.02323 Dowiedz się więcej o cenie Axiome (AXM)

Tokenomika Axiome (AXM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Axiome (AXM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AXM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AXM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAXM tokenomikę, poznaj cenę tokena AXMna żywo!

Jak kupić AXM Chcesz dodać Axiome (AXM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AXM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AXM na MEXC już teraz!

Historia ceny Axiome (AXM) Analiza historii ceny AXM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AXM już teraz!

Prognoza ceny AXM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AXM? Nasza strona z prognozami cen AXM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AXM już teraz!

