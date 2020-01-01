Tokenomika AWE Network (AWE) Odkryj kluczowe informacje o AWE Network (AWE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AWE Network (AWE) Oficjalna strona internetowa: https://www.awenetwork.ai/ Biała księga: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Kup AWE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AWE Network (AWE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AWE Network (AWE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 211.51M $ 211.51M $ 211.51M Całkowita podaż: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Podaż w obiegu: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 211.51M $ 211.51M $ 211.51M Historyczne maksimum: $ 0.12867 $ 0.12867 $ 0.12867 Historyczne minimum: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Aktualna cena: $ 0.10889 $ 0.10889 $ 0.10889 Dowiedz się więcej o cenie AWE Network (AWE)

Tokenomika AWE Network (AWE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AWE Network (AWE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AWE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AWE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAWE tokenomikę, poznaj cenę tokena AWEna żywo!

Jak kupić AWE Chcesz dodać AWE Network (AWE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AWE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AWE na MEXC już teraz!

Historia ceny AWE Network (AWE) Analiza historii ceny AWE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AWE już teraz!

Prognoza ceny AWE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AWE? Nasza strona z prognozami cen AWE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AWE już teraz!

