Tokenomika AUKI (AUKI) Odkryj kluczowe informacje o AUKI (AUKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AUKI (AUKI) The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world. The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world. Oficjalna strona internetowa: https://www.aukilabs.com/ Biała księga: https://auki.gitbook.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf9569cfb8fd265e91aa478d86ae8c78b8af55df4 Kup AUKI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AUKI (AUKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AUKI (AUKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 338.90M $ 338.90M $ 338.90M Historyczne maksimum: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Historyczne minimum: $ 0.007560517066171218 $ 0.007560517066171218 $ 0.007560517066171218 Aktualna cena: $ 0.03389 $ 0.03389 $ 0.03389 Dowiedz się więcej o cenie AUKI (AUKI)

Tokenomika AUKI (AUKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AUKI (AUKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUKI tokenomikę, poznaj cenę tokena AUKIna żywo!

Jak kupić AUKI Chcesz dodać AUKI (AUKI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AUKI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AUKI na MEXC już teraz!

Historia ceny AUKI (AUKI) Analiza historii ceny AUKI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AUKI już teraz!

Prognoza ceny AUKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUKI? Nasza strona z prognozami cen AUKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUKI już teraz!

