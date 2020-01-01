Tokenomika Athene Network (ATN) Odkryj kluczowe informacje o Athene Network (ATN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Athene Network (ATN) Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Oficjalna strona internetowa: https://athene.network/ Biała księga: https://athene.network/pitch-deck Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa Kup ATN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Athene Network (ATN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Athene Network (ATN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.63K $ 35.63K $ 35.63K Historyczne maksimum: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 Historyczne minimum: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Aktualna cena: $ 0.00001425 $ 0.00001425 $ 0.00001425 Dowiedz się więcej o cenie Athene Network (ATN)

Tokenomika Athene Network (ATN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Athene Network (ATN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATN tokenomikę, poznaj cenę tokena ATNna żywo!

Jak kupić ATN Chcesz dodać Athene Network (ATN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ATN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ATN na MEXC już teraz!

Historia ceny Athene Network (ATN) Analiza historii ceny ATN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ATN już teraz!

Prognoza ceny ATN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATN? Nasza strona z prognozami cen ATN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATN już teraz!

