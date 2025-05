ATN

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

NazwaATN

PozycjaNo.4869

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż2,100,000,000

Całkowita podaż2,100,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum67618.3066592308,2025-03-19

Najniższa cena0.000924830446537019,2025-05-11

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

