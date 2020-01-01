Tokenomika Star Atlas (ATLAS) Odkryj kluczowe informacje o Star Atlas (ATLAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies
Oficjalna strona internetowa: https://staratlas.com
Biała księga: https://staratlas.com/white-paper.pdf
Block Explorer: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx

Tokenomika i analiza cenowa Star Atlas (ATLAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Star Atlas (ATLAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M Całkowita podaż: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B Podaż w obiegu: $ 21.39B $ 21.39B $ 21.39B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.30M $ 29.30M $ 29.30M Historyczne maksimum: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Historyczne minimum: $ 0.000802001866846374 $ 0.000802001866846374 $ 0.000802001866846374 Aktualna cena: $ 0.000814 $ 0.000814 $ 0.000814 Dowiedz się więcej o cenie Star Atlas (ATLAS)

Tokenomika Star Atlas (ATLAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Star Atlas (ATLAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATLAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATLAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATLAS tokenomikę, poznaj cenę tokena ATLASna żywo!

Jak kupić ATLAS
Chcesz dodać Star Atlas (ATLAS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ATLAS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Star Atlas (ATLAS) Analiza historii ceny ATLAS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ATLAS już teraz!

Prognoza ceny ATLAS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATLAS? Nasza strona z prognozami cen ATLAS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATLAS już teraz!

