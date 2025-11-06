GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Aster to 1.0614 USD. Śledź aktualizacje cen ASTER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASTER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Aster to 1.0614 USD. Śledź aktualizacje cen ASTER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASTER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ASTER

Informacje o cenie ASTER

Czym jest ASTER

Oficjalna strona internetowa ASTER

Tokenomika ASTER

Prognoza cen ASTER

Historia ASTER

Przewodnik zakupowy ASTER

Przelicznik ASTER-fiat

ASTER na spot

USDT-M Futures ASTER

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Aster

Cena Aster(ASTER)

Aktualna cena 1 ASTER do USD:

$1.061
$1.061$1.061
-2.23%1D
USD
Aster (ASTER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Aster (ASTER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.931
$ 0.931$ 0.931
Minimum 24h
$ 1.1252
$ 1.1252$ 1.1252
Maksimum 24h

$ 0.931
$ 0.931$ 0.931

$ 1.1252
$ 1.1252$ 1.1252

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

+0.08%

-2.23%

+4.05%

+4.05%

Aktualna cena Aster (ASTER) wynosi $ 1.0614. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASTER wahał się między $ 0.931 a $ 1.1252, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASTER w historii to $ 2.419058923870731, a najniższy to $ 0.08438718204444161.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASTER zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -2.23% w ciągu 24 godzin i o +4.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aster (ASTER)

No.43

$ 2.14B
$ 2.14B$ 2.14B

$ 105.32M
$ 105.32M$ 105.32M

$ 8.49B
$ 8.49B$ 8.49B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Aster wynosi $ 2.14B, przy $ 105.32M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASTER w obiegu wynosi 2.02B, przy całkowitej podaży 8000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.49B.

Historia ceny Aster (ASTER) – USD

Śledź zmiany ceny Aster dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0242-2.23%
30 Dni$ -0.9969-48.44%
60 dni$ +0.7614+253.80%
90 dni$ +0.7614+253.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Aster

DziśASTER odnotował zmianę $ -0.0242 (-2.23%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Aster

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.9969 (-48.44%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Aster

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ASTER o $ +0.7614(+253.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Aster

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.7614 (+253.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Aster (ASTER)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Aster.

Co to jest Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Aster. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ASTER, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Aster na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Aster będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Aster (w USD)

Jaka będzie wartość Aster (ASTER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aster (ASTER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aster.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aster!

Tokenomika Aster (ASTER)

Zrozumienie tokenomiki Aster (ASTER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASTERjuż teraz!

Jak kupić Aster (ASTER)

Szukasz jak kupić Aster? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Aster na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ASTER na lokalne waluty

1 Aster(ASTER) do VND
27,930.741
1 Aster(ASTER) do AUD
A$1.623942
1 Aster(ASTER) do GBP
0.806664
1 Aster(ASTER) do EUR
0.912804
1 Aster(ASTER) do USD
$1.0614
1 Aster(ASTER) do MYR
RM4.447266
1 Aster(ASTER) do TRY
44.695554
1 Aster(ASTER) do JPY
¥162.3942
1 Aster(ASTER) do ARS
ARS$1,540.484118
1 Aster(ASTER) do RUB
86.334276
1 Aster(ASTER) do INR
93.98697
1 Aster(ASTER) do IDR
Rp17,689.992924
1 Aster(ASTER) do PHP
62.282952
1 Aster(ASTER) do EGP
￡E.50.31036
1 Aster(ASTER) do BRL
R$5.689104
1 Aster(ASTER) do CAD
C$1.496574
1 Aster(ASTER) do BDT
129.342204
1 Aster(ASTER) do NGN
1,531.6002
1 Aster(ASTER) do COP
$4,098.0654
1 Aster(ASTER) do ZAR
R.18.489588
1 Aster(ASTER) do UAH
44.642484
1 Aster(ASTER) do TZS
T.Sh.2,607.8598
1 Aster(ASTER) do VES
Bs236.6922
1 Aster(ASTER) do CLP
$1,001.9616
1 Aster(ASTER) do PKR
Rs299.994096
1 Aster(ASTER) do KZT
557.457894
1 Aster(ASTER) do THB
฿34.431816
1 Aster(ASTER) do TWD
NT$32.79726
1 Aster(ASTER) do AED
د.إ3.895338
1 Aster(ASTER) do CHF
Fr0.84912
1 Aster(ASTER) do HKD
HK$8.247078
1 Aster(ASTER) do AMD
֏406.03857
1 Aster(ASTER) do MAD
.د.م9.881634
1 Aster(ASTER) do MXN
$19.74204
1 Aster(ASTER) do SAR
ريال3.98025
1 Aster(ASTER) do ETB
Br162.733848
1 Aster(ASTER) do KES
KSh137.175336
1 Aster(ASTER) do JOD
د.أ0.7525326
1 Aster(ASTER) do PLN
3.916566
1 Aster(ASTER) do RON
лв4.691388
1 Aster(ASTER) do SEK
kr10.13637
1 Aster(ASTER) do BGN
лв1.80438
1 Aster(ASTER) do HUF
Ft357.129258
1 Aster(ASTER) do CZK
22.491066
1 Aster(ASTER) do KWD
د.ك0.3258498
1 Aster(ASTER) do ILS
3.44955
1 Aster(ASTER) do BOB
Bs7.32366
1 Aster(ASTER) do AZN
1.80438
1 Aster(ASTER) do TJS
SM9.81795
1 Aster(ASTER) do GEL
2.876394
1 Aster(ASTER) do AOA
Kz971.97705
1 Aster(ASTER) do BHD
.د.ب0.4001478
1 Aster(ASTER) do BMD
$1.0614
1 Aster(ASTER) do DKK
kr6.888486
1 Aster(ASTER) do HNL
L27.978504
1 Aster(ASTER) do MUR
48.845628
1 Aster(ASTER) do NAD
$18.46836
1 Aster(ASTER) do NOK
kr10.82628
1 Aster(ASTER) do NZD
$1.868064
1 Aster(ASTER) do PAB
B/.1.0614
1 Aster(ASTER) do PGK
K4.51095
1 Aster(ASTER) do QAR
ر.ق3.863496
1 Aster(ASTER) do RSD
дин.108.177888
1 Aster(ASTER) do UZS
soʻm12,635.712264
1 Aster(ASTER) do ALL
L89.200056
1 Aster(ASTER) do ANG
ƒ1.899906
1 Aster(ASTER) do AWG
ƒ1.91052
1 Aster(ASTER) do BBD
$2.1228
1 Aster(ASTER) do BAM
KM1.80438
1 Aster(ASTER) do BIF
Fr3,130.0686
1 Aster(ASTER) do BND
$1.37982
1 Aster(ASTER) do BSD
$1.0614
1 Aster(ASTER) do JMD
$170.83233
1 Aster(ASTER) do KHR
4,262.646084
1 Aster(ASTER) do KMF
Fr452.1564
1 Aster(ASTER) do LAK
23,073.912582
1 Aster(ASTER) do LKR
රු323.291826
1 Aster(ASTER) do MDL
L18.09687
1 Aster(ASTER) do MGA
Ar4,781.0763
1 Aster(ASTER) do MOP
P8.4912
1 Aster(ASTER) do MVR
16.34556
1 Aster(ASTER) do MWK
MK1,842.707154
1 Aster(ASTER) do MZN
MT67.87653
1 Aster(ASTER) do NPR
रु150.655116
1 Aster(ASTER) do PYG
7,527.4488
1 Aster(ASTER) do RWF
Fr1,542.2142
1 Aster(ASTER) do SBD
$8.724708
1 Aster(ASTER) do SCR
14.551794
1 Aster(ASTER) do SRD
$40.91697
1 Aster(ASTER) do SVC
$9.276636
1 Aster(ASTER) do SZL
L18.532044
1 Aster(ASTER) do TMT
m3.7149
1 Aster(ASTER) do TND
د.ت3.1449282
1 Aster(ASTER) do TTD
$7.185678
1 Aster(ASTER) do UGX
Sh3,710.6544
1 Aster(ASTER) do XAF
Fr604.998
1 Aster(ASTER) do XCD
$2.86578
1 Aster(ASTER) do XOF
Fr604.998
1 Aster(ASTER) do XPF
Fr109.3242
1 Aster(ASTER) do BWP
P14.318286
1 Aster(ASTER) do BZD
$2.133414
1 Aster(ASTER) do CVE
$102.011154
1 Aster(ASTER) do DJF
Fr187.8678
1 Aster(ASTER) do DOP
$68.120652
1 Aster(ASTER) do DZD
د.ج138.756822
1 Aster(ASTER) do FJD
$2.419992
1 Aster(ASTER) do GNF
Fr9,228.873
1 Aster(ASTER) do GTQ
Q8.130324
1 Aster(ASTER) do GYD
$222.002424
1 Aster(ASTER) do ISK
kr134.7978

Zasoby Aster

Aby lepiej zrozumieć Aster, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Aster
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Aster

Jaka jest dziś wartość Aster (ASTER)?
Aktualna cena ASTER w USD wynosi 1.0614USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASTER do USD?
Aktualna cena ASTER w USD wynosi $ 1.0614. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aster?
Kapitalizacja rynkowa dla ASTER wynosi $ 2.14B USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASTER w obiegu?
W obiegu ASTER znajduje się 2.02B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASTER?
ASTER osiąga ATH w wysokości 2.419058923870731 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASTER?
ASTER zaliczył cenę ATL w wysokości 0.08438718204444161 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASTER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASTER wynosi $ 105.32M USD.
Czy w tym roku ASTER pójdzie wyżej?
ASTER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASTER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Aster (ASTER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ASTER do USD

Kwota

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.0613 USD

Handluj ASTER

ASTER/USDC
$1.0627
$1.0627$1.0627
-1.61%
ASTER/USDT
$1.061
$1.061$1.061
-2.23%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,409.46
$103,409.46$103,409.46

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.09
$3,395.09$3,395.09

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.54
$160.54$160.54

+0.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.79
$1,477.79$1,477.79

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,409.46
$103,409.46$103,409.46

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.09
$3,395.09$3,395.09

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.54
$160.54$160.54

+0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3301
$2.3301$2.3301

+2.35%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0610
$1.0610$1.0610

-2.23%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03717
$0.03717$0.03717

+48.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00438
$0.00438$0.00438

-41.60%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011912
$0.000011912$0.000011912

+530.93%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000600
$0.0000000600$0.0000000600

+297.35%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1847
$0.1847$0.1847

+269.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.6188
$1.6188$1.6188

+99.55%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01867
$0.01867$0.01867

+49.36%