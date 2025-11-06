Historia cen Aster

Historia ceny Aster (ASTER)

Okres czasu: 2025-08-05 ~ 2025-11-05

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 1.0708$ 1.0817$ 1.0556$ 1.06052.20M
2025-11-05$ 0.975$ 1.1252$ 0.931$ 1.0708103.55M
2025-11-04$ 0.9133$ 1$ 0.8181$ 0.975133.97M
2025-11-03$ 1.2262$ 1.2594$ 0.8467$ 0.913399.50M
2025-11-02$ 0.9655$ 1.2843$ 0.9061$ 1.226251.94M
2025-11-01$ 0.9929$ 1.029$ 0.9522$ 0.965514.93M
2025-10-31$ 0.9235$ 1.0152$ 0.9143$ 0.992930.03M
2025-10-30$ 1.0254$ 1.0506$ 0.8542$ 0.923539.17M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Pobierz dane historyczne Aster

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla Aster, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena Aster

$ 1.0614

Aster aktualnie jest notowany po 1.0614 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o ASTER na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych Aster, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla Aster.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:08:06 (UTC+8)

Zasoby MEXC Aster

O historii ceny Aster (ASTER)

Monitorowanie historii cen Aster to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny Aster w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że Aster osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe Aster są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych Aster w tradingu

Dane historyczne Aster odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne Aster do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych Aster w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych Aster. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneAster z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami Aster. Pomaga to zrozumieć zmienność Aster, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe Aster OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych Aster, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych Aster, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

Zastrzeżenie

Treść ta jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty, ani rekomendacji ze strony MEXC do zakupu, sprzedaży lub przechowywania jakiegokolwiek papieru wartościowego, produktu finansowego lub instrumentu wymienionego w treści, i nie stanowi porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady. Prezentowane dane mogą odzwierciedlać ceny aktywów notowanych na giełdzie MEXC, a także na innych giełdach kryptowalut i platformach danych rynkowych. MEXC może pobierać opłaty za przetwarzanie transakcji kryptowalutowych, które mogą nie być uwzględnione w wyświetlanych kursach wymiany. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za działania podjęte w oparciu o jakąkolwiek treść.

