Informacje o AS Monaco (ASM) $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. Oficjalna strona internetowa: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Kup ASM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AS Monaco (ASM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AS Monaco (ASM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Historyczne maksimum: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 Historyczne minimum: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 Aktualna cena: $ 0.1875 $ 0.1875 $ 0.1875 Dowiedz się więcej o cenie AS Monaco (ASM)

Tokenomika AS Monaco (ASM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AS Monaco (ASM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASM tokenomikę, poznaj cenę tokena ASMna żywo!

