Tokenomika Arm Holdings PLC (ARMON)

Odkryj kluczowe informacje o Arm Holdings PLC (ARMON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:08:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Arm Holdings PLC (ARMON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arm Holdings PLC (ARMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 757.56K
Całkowita podaż:
$ 5.58K
Podaż w obiegu:
$ 5.58K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 757.56K
Historyczne maksimum:
$ 614.26
Historyczne minimum:
$ 125.64115725556519
Aktualna cena:
$ 135.69
Informacje o Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficjalna strona internetowa:
https://app.ondo.finance/assets/armon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5Bf1b2A808598C0eF4Af1673a5457d86fE6d7B3d

Tokenomika Arm Holdings PLC (ARMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Arm Holdings PLC (ARMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ARMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARMON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszARMON tokenomikę, poznaj cenę tokena ARMONna żywo!

mc_how_why_title
Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

