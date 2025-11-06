GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Arm Holdings PLC to 166.16 USD. Śledź aktualizacje cen ARMON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ARMON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Arm Holdings PLC to 166.16 USD. Śledź aktualizacje cen ARMON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ARMON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ARMON

Informacje o cenie ARMON

Czym jest ARMON

Oficjalna strona internetowa ARMON

Tokenomika ARMON

Prognoza cen ARMON

Historia ARMON

Przewodnik zakupowy ARMON

Przelicznik ARMON-fiat

ARMON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Arm Holdings PLC

Cena Arm Holdings PLC(ARMON)

Aktualna cena 1 ARMON do USD:

$166.03
$166.03$166.03
+4.73%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:06:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 156.3
$ 156.3$ 156.3
Minimum 24h
$ 166.38
$ 166.38$ 166.38
Maksimum 24h

$ 156.3
$ 156.3$ 156.3

$ 166.38
$ 166.38$ 166.38

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

+0.05%

+4.73%

-2.68%

-2.68%

Aktualna cena Arm Holdings PLC (ARMON) wynosi $ 166.16. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARMON wahał się między $ 156.3 a $ 166.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARMON w historii to $ 191.8179294374928, a najniższy to $ 130.83952449123566.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARMON zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +4.73% w ciągu 24 godzin i o -2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2170

$ 920.44K
$ 920.44K$ 920.44K

$ 57.11K
$ 57.11K$ 57.11K

$ 920.44K
$ 920.44K$ 920.44K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.4991231
5,539.4991231 5,539.4991231

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Arm Holdings PLC wynosi $ 920.44K, przy $ 57.11K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARMON w obiegu wynosi 5.54K, przy całkowitej podaży 5539.4991231. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 920.44K.

Historia ceny Arm Holdings PLC (ARMON) – USD

Śledź zmiany ceny Arm Holdings PLC dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +7.4985+4.73%
30 Dni$ +9.22+5.87%
60 dni$ +66.16+66.16%
90 dni$ +66.16+66.16%
Dzisiejsza zmiana ceny Arm Holdings PLC

DziśARMON odnotował zmianę $ +7.4985 (+4.73%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Arm Holdings PLC

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +9.22 (+5.87%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Arm Holdings PLC

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ARMON o $ +66.16(+66.16%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Arm Holdings PLC

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +66.16 (+66.16%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Arm Holdings PLC (ARMON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Arm Holdings PLC.

Co to jest Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Arm Holdings PLC. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ARMON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Arm Holdings PLC na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Arm Holdings PLC będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Arm Holdings PLC (w USD)

Jaka będzie wartość Arm Holdings PLC (ARMON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Arm Holdings PLC (ARMON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Arm Holdings PLC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Arm Holdings PLC!

Tokenomika Arm Holdings PLC (ARMON)

Zrozumienie tokenomiki Arm Holdings PLC (ARMON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ARMONjuż teraz!

Jak kupić Arm Holdings PLC (ARMON)

Szukasz jak kupić Arm Holdings PLC? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Arm Holdings PLC na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ARMON na lokalne waluty

1 Arm Holdings PLC(ARMON) do VND
4,372,500.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do AUD
A$254.2248
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do GBP
126.2816
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do EUR
142.8976
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do USD
$166.16
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MYR
RM696.2104
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do TRY
6,996.9976
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do JPY
¥25,422.48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do ARS
ARS$241,159.6392
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do RUB
13,515.4544
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do INR
14,713.468
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do IDR
Rp2,769,332.2256
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do PHP
9,750.2688
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do EGP
￡E.7,875.984
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BRL
R$890.6176
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do CAD
C$234.2856
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BDT
20,248.2576
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do NGN
239,768.88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do COP
$641,543.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do ZAR
R.2,894.5072
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do UAH
6,988.6896
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do TZS
T.Sh.408,255.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do VES
Bs37,053.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do CLP
$156,855.04
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do PKR
Rs46,963.4624
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do KZT
87,268.8936
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do THB
฿5,390.2304
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do TWD
NT$5,134.344
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do AED
د.إ609.8072
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do CHF
Fr132.928
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do HKD
HK$1,291.0632
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do AMD
֏63,564.508
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MAD
.د.م1,546.9496
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MXN
$3,090.576
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do SAR
ريال623.1
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do ETB
Br25,475.6512
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do KES
KSh21,474.5184
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do JOD
د.أ117.80744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do PLN
613.1304
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do RON
лв734.4272
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do SEK
kr1,586.828
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BGN
лв282.472
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do HUF
Ft55,907.8552
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do CZK
3,520.9304
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do KWD
د.ك51.01112
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do ILS
540.02
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BOB
Bs1,146.504
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do AZN
282.472
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do TJS
SM1,536.98
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do GEL
450.2936
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do AOA
Kz152,161.02
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BHD
.د.ب62.64232
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BMD
$166.16
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do DKK
kr1,078.3784
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do HNL
L4,379.9776
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MUR
7,646.6832
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do NAD
$2,891.184
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do NOK
kr1,694.832
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do NZD
$292.4416
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do PAB
B/.166.16
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do PGK
K706.18
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do QAR
ر.ق604.8224
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do RSD
дин.16,935.0272
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do UZS
soʻm1,978,094.9216
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do ALL
L13,964.0864
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do ANG
ƒ297.4264
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do AWG
ƒ299.088
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BBD
$332.32
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BAM
KM282.472
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BIF
Fr490,005.84
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BND
$216.008
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BSD
$166.16
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do JMD
$26,743.452
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do KHR
667,308.5296
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do KMF
Fr70,784.16
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do LAK
3,612,173.8408
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do LKR
රු50,610.6744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MDL
L2,833.028
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MGA
Ar748,467.72
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MOP
P1,329.28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MVR
2,558.864
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MWK
MK288,472.0376
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do MZN
MT10,625.932
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do NPR
रु23,584.7504
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do PYG
1,178,406.72
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do RWF
Fr241,430.48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do SBD
$1,365.8352
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do SCR
2,278.0536
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do SRD
$6,405.468
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do SVC
$1,452.2384
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do SZL
L2,901.1536
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do TMT
m581.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do TND
د.ت492.33208
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do TTD
$1,124.9032
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do UGX
Sh580,895.36
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do XAF
Fr94,711.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do XCD
$448.632
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do XOF
Fr94,711.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do XPF
Fr17,114.48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BWP
P2,241.4984
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do BZD
$333.9816
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do CVE
$15,969.6376
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do DJF
Fr29,410.32
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do DOP
$10,664.1488
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do DZD
د.ج21,722.0968
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do FJD
$378.8448
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do GNF
Fr1,444,761.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do GTQ
Q1,272.7856
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do GYD
$34,754.0256
1 Arm Holdings PLC(ARMON) do ISK
kr21,102.32

Zasoby Arm Holdings PLC

Aby lepiej zrozumieć Arm Holdings PLC, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Arm Holdings PLC
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Arm Holdings PLC

Jaka jest dziś wartość Arm Holdings PLC (ARMON)?
Aktualna cena ARMON w USD wynosi 166.16USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ARMON do USD?
Aktualna cena ARMON w USD wynosi $ 166.16. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Arm Holdings PLC?
Kapitalizacja rynkowa dla ARMON wynosi $ 920.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ARMON w obiegu?
W obiegu ARMON znajduje się 5.54K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ARMON?
ARMON osiąga ATH w wysokości 191.8179294374928 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ARMON?
ARMON zaliczył cenę ATL w wysokości 130.83952449123566 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ARMON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ARMON wynosi $ 57.11K USD.
Czy w tym roku ARMON pójdzie wyżej?
ARMON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ARMON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:06:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Arm Holdings PLC (ARMON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ARMON do USD

Kwota

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 166.16 USD

Handluj ARMON

ARMON/USDT
$166.03
$166.03$166.03
+4.77%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,511.04
$103,511.04$103,511.04

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.34
$3,399.34$3,399.34

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.85
$160.85$160.85

+0.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,511.04
$103,511.04$103,511.04

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.34
$3,399.34$3,399.34

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.85
$160.85$160.85

+0.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3345
$2.3345$2.3345

+2.55%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0618
$1.0618$1.0618

-2.15%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03722
$0.03722$0.03722

+48.88%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00438
$0.00438$0.00438

-41.60%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012237
$0.000012237$0.000012237

+548.14%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1863
$0.1863$0.1863

+272.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000599
$0.0000000599$0.0000000599

+296.68%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.6188
$1.6188$1.6188

+99.55%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01867
$0.01867$0.01867

+49.36%