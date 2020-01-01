Tokenomika ARI10 (ARI) Odkryj kluczowe informacje o ARI10 (ARI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ARI10 (ARI) ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio. ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio. Oficjalna strona internetowa: https://ari10.com/en/token Biała księga: https://ari10.com/en/token/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xD1e6f3f0a7f40d5412F7471875879381441BF722 Kup ARI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ARI10 (ARI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ARI10 (ARI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 479.63M $ 479.63M $ 479.63M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Historyczne maksimum: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Historyczne minimum: $ 0.003215494286215948 $ 0.003215494286215948 $ 0.003215494286215948 Aktualna cena: $ 0.004943 $ 0.004943 $ 0.004943 Dowiedz się więcej o cenie ARI10 (ARI)

Tokenomika ARI10 (ARI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ARI10 (ARI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARI tokenomikę, poznaj cenę tokena ARIna żywo!

Jak kupić ARI Chcesz dodać ARI10 (ARI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ARI na MEXC już teraz!

Historia ceny ARI10 (ARI) Analiza historii ceny ARI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARI już teraz!

Prognoza ceny ARI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARI? Nasza strona z prognozami cen ARI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARI już teraz!

