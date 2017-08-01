Tokenomika Arweave (AR) Odkryj kluczowe informacje o Arweave (AR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below. Oficjalna strona internetowa: https://www.arweave.org Biała księga: https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4 Block Explorer: https://viewblock.io/arweave

Tokenomika i analiza cenowa Arweave (AR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arweave (AR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 379.93M $ 379.93M $ 379.93M Całkowita podaż: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M Podaż w obiegu: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 381.94M $ 381.94M $ 381.94M Historyczne maksimum: $ 90.912 $ 90.912 $ 90.912 Historyczne minimum: $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 Aktualna cena: $ 5.787 $ 5.787 $ 5.787 Dowiedz się więcej o cenie Arweave (AR)

Tokenomika Arweave (AR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arweave (AR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAR tokenomikę, poznaj cenę tokena ARna żywo!

