AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

NazwaAR

PozycjaNo.126

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)74.98%

Podaż w obiegu65,652,466

Maksymalna podaż66,000,000

Całkowita podaż65,652,466

Wskaźnik obrotu0.9947%

Data wydania2017-08-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum90.94004420870436,2021-11-05

Najniższa cena0.485449842644,2020-05-27

Publiczny blockchainAR

Sektor

Media społecznościowe

