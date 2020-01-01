Tokenomika RWAX (APP) Odkryj kluczowe informacje o RWAX (APP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RWAX (APP) Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Oficjalna strona internetowa: https://rwax.org/ Biała księga: https://docs.rwax.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439 Kup APP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RWAX (APP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RWAX (APP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Historyczne maksimum: $ 0.05206 $ 0.05206 $ 0.05206 Historyczne minimum: $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 Aktualna cena: $ 0.00209 $ 0.00209 $ 0.00209 Dowiedz się więcej o cenie RWAX (APP)

Tokenomika RWAX (APP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RWAX (APP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPP tokenomikę, poznaj cenę tokena APPna żywo!

Jak kupić APP Chcesz dodać RWAX (APP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu APP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować APP na MEXC już teraz!

Historia ceny RWAX (APP) Analiza historii ceny APP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APP już teraz!

Prognoza ceny APP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APP? Nasza strona z prognozami cen APP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APP już teraz!

