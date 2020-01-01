Tokenomika APE and PEPE (APEPE) Odkryj kluczowe informacje o APE and PEPE (APEPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o APE and PEPE (APEPE) A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. Oficjalna strona internetowa: https://apepe.lol/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a Kup APEPE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa APE and PEPE (APEPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla APE and PEPE (APEPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.16M $ 35.16M $ 35.16M Całkowita podaż: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Podaż w obiegu: $ 38.72T $ 38.72T $ 38.72T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 190.68M $ 190.68M $ 190.68M Historyczne maksimum: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Historyczne minimum: $ 0.000000630152321878 $ 0.000000630152321878 $ 0.000000630152321878 Aktualna cena: $ 0.000000908 $ 0.000000908 $ 0.000000908 Dowiedz się więcej o cenie APE and PEPE (APEPE)

Tokenomika APE and PEPE (APEPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki APE and PEPE (APEPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APEPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APEPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPEPE tokenomikę, poznaj cenę tokena APEPEna żywo!

Jak kupić APEPE Chcesz dodać APE and PEPE (APEPE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu APEPE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować APEPE na MEXC już teraz!

Historia ceny APE and PEPE (APEPE) Analiza historii ceny APEPE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APEPE już teraz!

Prognoza ceny APEPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APEPE? Nasza strona z prognozami cen APEPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APEPE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!