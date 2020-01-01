Tokenomika APED (APED) Odkryj kluczowe informacje o APED (APED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o APED (APED) $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Oficjalna strona internetowa: https://apedcto.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0

Tokenomika i analiza cenowa APED (APED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla APED (APED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 233.88K $ 233.88K $ 233.88K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 240.00K $ 240.00K $ 240.00K Historyczne maksimum: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 Historyczne minimum: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 Aktualna cena: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Dowiedz się więcej o cenie APED (APED)

Tokenomika APED (APED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki APED (APED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPED tokenomikę, poznaj cenę tokena APEDna żywo!

Jak kupić APED Chcesz dodać APED (APED) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu APED, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować APED na MEXC już teraz!

Historia ceny APED (APED) Analiza historii ceny APED pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APED już teraz!

Prognoza ceny APED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APED? Nasza strona z prognozami cen APED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APED już teraz!

