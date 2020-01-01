Tokenomika AO (AO) Odkryj kluczowe informacje o AO (AO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AO (AO) Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks. Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks. Oficjalna strona internetowa: https://ao.arweave.net/ Biała księga: https://5z7leszqicjtb6bjtij34ipnwjcwk3owtp7szjirboxmwudpd2tq.arweave.net/7n6ySzBAkzD4KZoTviHtskVlbdab_yylEQuuy1BvHqc Block Explorer: https://www.ao.link/ Kup AO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AO (AO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AO (AO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.22M $ 25.22M $ 25.22M Całkowita podaż: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Podaż w obiegu: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.65M $ 150.65M $ 150.65M Historyczne maksimum: $ 316.37 $ 316.37 $ 316.37 Historyczne minimum: $ 7.016292773662177 $ 7.016292773662177 $ 7.016292773662177 Aktualna cena: $ 7.174 $ 7.174 $ 7.174 Dowiedz się więcej o cenie AO (AO)

Tokenomika AO (AO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AO (AO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAO tokenomikę, poznaj cenę tokena AOna żywo!

Historia ceny AO (AO) Analiza historii ceny AO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AO już teraz!

Prognoza ceny AO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AO? Nasza strona z prognozami cen AO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AO już teraz!

