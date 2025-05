AO

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

NazwaAO

PozycjaNo.537

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)152.84%

Podaż w obiegu3,515,928.17

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż3,515,928.17

Wskaźnik obrotu0.1674%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum25.45199751730859,2025-03-21

Najniższa cena10.836269430347123,2025-04-16

Publiczny blockchainAO

Sektor

Media społecznościowe

