Informacje o Apollo Name Service (ANS) Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Oficjalna strona internetowa: https://star.co/ Biała księga: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Block Explorer: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Kup ANS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Apollo Name Service (ANS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apollo Name Service (ANS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Historyczne maksimum: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.002603 $ 0.002603 $ 0.002603 Dowiedz się więcej o cenie Apollo Name Service (ANS)

Tokenomika Apollo Name Service (ANS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Apollo Name Service (ANS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANS tokenomikę, poznaj cenę tokena ANSna żywo!

Jak kupić ANS Chcesz dodać Apollo Name Service (ANS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANS na MEXC już teraz!

Historia ceny Apollo Name Service (ANS) Analiza historii ceny ANS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANS już teraz!

Prognoza ceny ANS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANS? Nasza strona z prognozami cen ANS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANS już teraz!

