Tokenomika Andy (ANDY) Odkryj kluczowe informacje o Andy (ANDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Andy (ANDY) ANDY is a meme coin on the Solana chain. ANDY is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://andytokonsolana.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/667w6y7eH5tQucYQXfJ2KmiuGBE8HfYnqqbjLNSw7yww Kup ANDY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Andy (ANDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Andy (ANDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 171.83K $ 171.83K $ 171.83K Całkowita podaż: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M Podaż w obiegu: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 171.83K $ 171.83K $ 171.83K Historyczne maksimum: $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 Historyczne minimum: $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 Aktualna cena: $ 0.0001816 $ 0.0001816 $ 0.0001816 Dowiedz się więcej o cenie Andy (ANDY)

Tokenomika Andy (ANDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Andy (ANDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANDY tokenomikę, poznaj cenę tokena ANDYna żywo!

Jak kupić ANDY Chcesz dodać Andy (ANDY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANDY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANDY na MEXC już teraz!

Historia ceny Andy (ANDY) Analiza historii ceny ANDY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANDY już teraz!

Prognoza ceny ANDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANDY? Nasza strona z prognozami cen ANDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANDY już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!