Tokenomika Amnis Finance (AMI) Odkryj kluczowe informacje o Amnis Finance (AMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Amnis Finance (AMI) As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity. As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity. Oficjalna strona internetowa: https://amnis.finance/ Biała księga: https://docs.amnis.finance/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet Kup AMI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Amnis Finance (AMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Amnis Finance (AMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.13M $ 47.13M $ 47.13M Historyczne maksimum: $ 0.14315 $ 0.14315 $ 0.14315 Historyczne minimum: $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 Aktualna cena: $ 0.04713 $ 0.04713 $ 0.04713 Dowiedz się więcej o cenie Amnis Finance (AMI)

Tokenomika Amnis Finance (AMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Amnis Finance (AMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAMI tokenomikę, poznaj cenę tokena AMIna żywo!

Jak kupić AMI Chcesz dodać Amnis Finance (AMI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AMI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AMI na MEXC już teraz!

Historia ceny Amnis Finance (AMI) Analiza historii ceny AMI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AMI już teraz!

Prognoza ceny AMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AMI? Nasza strona z prognozami cen AMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AMI już teraz!

