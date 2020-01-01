Tokenomika Alvara Protocol (ALVA) Odkryj kluczowe informacje o Alvara Protocol (ALVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Alvara Protocol (ALVA) Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). Oficjalna strona internetowa: https://alvara.xyz/ Biała księga: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Tokenomika i analiza cenowa Alvara Protocol (ALVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alvara Protocol (ALVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.72M Całkowita podaż: $ 198.85M Podaż w obiegu: $ 77.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.45M Historyczne maksimum: $ 2.85 Historyczne minimum: $ 0.04738546373708529 Aktualna cena: $ 0.11223

Tokenomika Alvara Protocol (ALVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alvara Protocol (ALVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALVA tokenomikę, poznaj cenę tokena ALVAna żywo!

Jak kupić ALVA Chcesz dodać Alvara Protocol (ALVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Alvara Protocol (ALVA) Analiza historii ceny ALVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALVA już teraz!

Prognoza ceny ALVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALVA? Nasza strona z prognozami cen ALVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALVA już teraz!

