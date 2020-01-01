Tokenomika Alvara Protocol (ALVA)

Tokenomika Alvara Protocol (ALVA)

Odkryj kluczowe informacje o Alvara Protocol (ALVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Oficjalna strona internetowa:
https://alvara.xyz/
Biała księga:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Tokenomika i analiza cenowa Alvara Protocol (ALVA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alvara Protocol (ALVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M
Całkowita podaż:
$ 198.85M
$ 198.85M$ 198.85M
Podaż w obiegu:
$ 77.66M
$ 77.66M$ 77.66M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 22.45M
$ 22.45M$ 22.45M
Historyczne maksimum:
$ 2.85
$ 2.85$ 2.85
Historyczne minimum:
$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529$ 0.04738546373708529
Aktualna cena:
$ 0.11223
$ 0.11223$ 0.11223

Tokenomika Alvara Protocol (ALVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Alvara Protocol (ALVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ALVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALVA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszALVA tokenomikę, poznaj cenę tokena ALVAna żywo!

Jak kupić ALVA

Chcesz dodać Alvara Protocol (ALVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Alvara Protocol (ALVA)

Analiza historii ceny ALVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ALVA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALVA? Nasza strona z prognozami cen ALVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.