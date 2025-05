ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

NazwaALVA

PozycjaNo.1276

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.87%

Podaż w obiegu61,532,567.97458857

Maksymalna podaż200,000,000

Całkowita podaż199,088,241.2788123

Wskaźnik obrotu0.3076%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.777902393038671,2024-03-04

Najniższa cena0.04738546373708529,2024-09-05

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieAlvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.