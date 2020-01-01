Tokenomika Alephium (ALPH) Odkryj kluczowe informacje o Alephium (ALPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Alephium (ALPH) Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge! Oficjalna strona internetowa: https://alephium.org Biała księga: https://github.com/alephium/white-paper/ Block Explorer: https://explorer.alephium.org Kup ALPH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Alephium (ALPH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alephium (ALPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.33M $ 20.33M $ 20.33M Całkowita podaż: $ 215.06M $ 215.06M $ 215.06M Podaż w obiegu: $ 121.23M $ 121.23M $ 121.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 167.70M $ 167.70M $ 167.70M Historyczne maksimum: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04 Historyczne minimum: $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 Aktualna cena: $ 0.1677 $ 0.1677 $ 0.1677 Dowiedz się więcej o cenie Alephium (ALPH)

Tokenomika Alephium (ALPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alephium (ALPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALPH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALPH tokenomikę, poznaj cenę tokena ALPHna żywo!

Jak kupić ALPH Chcesz dodać Alephium (ALPH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALPH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALPH na MEXC już teraz!

Historia ceny Alephium (ALPH) Analiza historii ceny ALPH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALPH już teraz!

Prognoza ceny ALPH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALPH? Nasza strona z prognozami cen ALPH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALPH już teraz!

