Informacje o My Neighbor Alice (ALICE) My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. Oficjalna strona internetowa: https://www.myneighboralice.com/ Biała księga: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Kup ALICE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa My Neighbor Alice (ALICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla My Neighbor Alice (ALICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.33M $ 31.33M $ 31.33M Całkowita podaż: $ 99.80M $ 99.80M $ 99.80M Podaż w obiegu: $ 99.80M $ 99.80M $ 99.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.33M $ 31.33M $ 31.33M Historyczne maksimum: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 Historyczne minimum: $ 0.3126425546556585 $ 0.3126425546556585 $ 0.3126425546556585 Aktualna cena: $ 0.3139 $ 0.3139 $ 0.3139 Dowiedz się więcej o cenie My Neighbor Alice (ALICE)

Tokenomika My Neighbor Alice (ALICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki My Neighbor Alice (ALICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALICE tokenomikę, poznaj cenę tokena ALICEna żywo!

Historia ceny My Neighbor Alice (ALICE) Analiza historii ceny ALICE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALICE już teraz!

Prognoza ceny ALICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALICE? Nasza strona z prognozami cen ALICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALICE już teraz!

