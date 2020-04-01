Tokenomika Alephim (ALEPH) Odkryj kluczowe informacje o Alephim (ALEPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Alephim (ALEPH) Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Oficjalna strona internetowa: https://aleph.cloud Biała księga: https://docs.aleph.im/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3UCMiSnkcnkPE1pgQ5ggPCBv6dXgVUy16TmMUe1WpG9x Kup ALEPH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Alephim (ALEPH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alephim (ALEPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 247.22M $ 247.22M $ 247.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.52M $ 35.52M $ 35.52M Historyczne maksimum: $ 0.8649 $ 0.8649 $ 0.8649 Historyczne minimum: $ 0.02469909 $ 0.02469909 $ 0.02469909 Aktualna cena: $ 0.07103 $ 0.07103 $ 0.07103 Dowiedz się więcej o cenie Alephim (ALEPH)

Tokenomika Alephim (ALEPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alephim (ALEPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALEPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALEPH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALEPH tokenomikę, poznaj cenę tokena ALEPHna żywo!

Jak kupić ALEPH Chcesz dodać Alephim (ALEPH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALEPH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALEPH na MEXC już teraz!

Historia ceny Alephim (ALEPH) Analiza historii ceny ALEPH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALEPH już teraz!

Prognoza ceny ALEPH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALEPH? Nasza strona z prognozami cen ALEPH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALEPH już teraz!

