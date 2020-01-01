Tokenomika Alchemist AI (ALCH) Odkryj kluczowe informacje o Alchemist AI (ALCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Alchemist AI (ALCH) Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Oficjalna strona internetowa: https://www.alchemistai.app/ Biała księga: https://docs.alchemistai.app/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Kup ALCH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Alchemist AI (ALCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alchemist AI (ALCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.26M $ 47.26M $ 47.26M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.60M $ 55.60M $ 55.60M Historyczne maksimum: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Historyczne minimum: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Aktualna cena: $ 0.0556 $ 0.0556 $ 0.0556 Dowiedz się więcej o cenie Alchemist AI (ALCH)

Tokenomika Alchemist AI (ALCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alchemist AI (ALCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALCH tokenomikę, poznaj cenę tokena ALCHna żywo!

Jak kupić ALCH Chcesz dodać Alchemist AI (ALCH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALCH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALCH na MEXC już teraz!

Historia ceny Alchemist AI (ALCH) Analiza historii ceny ALCH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALCH już teraz!

Prognoza ceny ALCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALCH? Nasza strona z prognozami cen ALCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALCH już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!