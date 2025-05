ALCH

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

NazwaALCH

PozycjaNo.326

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)4.35%

Podaż w obiegu850,000,000

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.85%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.23887932647501248,2025-01-02

Najniższa cena0.014205920209852068,2025-02-25

Publiczny blockchainSOL

WprowadzenieAlchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.