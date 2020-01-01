Tokenomika AIT Protocol (AITPROTOCOL) Odkryj kluczowe informacje o AIT Protocol (AITPROTOCOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AIT Protocol (AITPROTOCOL) The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Oficjalna strona internetowa: https://aitprotocol.ai/ Biała księga: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Kup AITPROTOCOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AIT Protocol (AITPROTOCOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIT Protocol (AITPROTOCOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Całkowita podaż: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Podaż w obiegu: $ 295.61M $ 295.61M $ 295.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Historyczne maksimum: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Historyczne minimum: $ 0.004427092076983519 $ 0.004427092076983519 $ 0.004427092076983519 Aktualna cena: $ 0.00451 $ 0.00451 $ 0.00451 Dowiedz się więcej o cenie AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Tokenomika AIT Protocol (AITPROTOCOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIT Protocol (AITPROTOCOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AITPROTOCOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AITPROTOCOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAITPROTOCOL tokenomikę, poznaj cenę tokena AITPROTOCOLna żywo!

Jak kupić AITPROTOCOL Chcesz dodać AIT Protocol (AITPROTOCOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AITPROTOCOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AITPROTOCOL na MEXC już teraz!

Historia ceny AIT Protocol (AITPROTOCOL) Analiza historii ceny AITPROTOCOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AITPROTOCOL już teraz!

Prognoza ceny AITPROTOCOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AITPROTOCOL? Nasza strona z prognozami cen AITPROTOCOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AITPROTOCOL już teraz!

