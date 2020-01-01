Tokenomika Solidus Ai Tech (AITECH) Odkryj kluczowe informacje o Solidus Ai Tech (AITECH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Solidus Ai Tech (AITECH) Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world's first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply. Oficjalna strona internetowa: https://aitech.io Biała księga: https://docs.aitech.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FUW4poh6s7uychceF8u1mo7NS65vzjX5vmS7Yi7GYQnz

Tokenomika i analiza cenowa Solidus Ai Tech (AITECH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solidus Ai Tech (AITECH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.28M $ 49.28M $ 49.28M Całkowita podaż: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Podaż w obiegu: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 61.32M $ 61.32M $ 61.32M Historyczne maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Historyczne minimum: $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 Aktualna cena: $ 0.03066 $ 0.03066 $ 0.03066 Dowiedz się więcej o cenie Solidus Ai Tech (AITECH)

Tokenomika Solidus Ai Tech (AITECH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solidus Ai Tech (AITECH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AITECH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AITECH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAITECH tokenomikę, poznaj cenę tokena AITECHna żywo!

Jak kupić AITECH Chcesz dodać Solidus Ai Tech (AITECH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AITECH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AITECH na MEXC już teraz!

Historia ceny Solidus Ai Tech (AITECH) Analiza historii ceny AITECH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AITECH już teraz!

Prognoza ceny AITECH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AITECH? Nasza strona z prognozami cen AITECH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AITECH już teraz!

