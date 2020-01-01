Tokenomika AI Network (AINETWORK) Odkryj kluczowe informacje o AI Network (AINETWORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

AI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience. Oficjalna strona internetowa: https://ainetwork.ai Biała księga: (https://docs.ainetwork.ai/ Block Explorer: http://insight.ainetwork.ai/

Tokenomika i analiza cenowa AI Network (AINETWORK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI Network (AINETWORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Historyczne maksimum: $ 0.138563 $ 0.138563 $ 0.138563 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.010973 $ 0.010973 $ 0.010973 Dowiedz się więcej o cenie AI Network (AINETWORK)

Tokenomika AI Network (AINETWORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI Network (AINETWORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AINETWORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AINETWORK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAINETWORK tokenomikę, poznaj cenę tokena AINETWORKna żywo!

