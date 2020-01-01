Tokenomika AIDOGE (AIDOGE) Odkryj kluczowe informacje o AIDOGE (AIDOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AIDOGE (AIDOGE) AIDOGE to token deflacyjny. Będzie wykorzystywany przez aplikacje ekosystemu AIDOGE. Całkowita podaż to 210 000 000 000 000 000 tokenów. AIDOGE należy do wszystkich w społeczności Arbitrum i jest również niezbędnym kluczem do odblokowania przyszłych rozdziałów historii AIDOGE. AIDOGE to token deflacyjny. Będzie wykorzystywany przez aplikacje ekosystemu AIDOGE. Całkowita podaż to 210 000 000 000 000 000 tokenów. AIDOGE należy do wszystkich w społeczności Arbitrum i jest również niezbędnym kluczem do odblokowania przyszłych rozdziałów historii AIDOGE. Oficjalna strona internetowa: https://arbdoge.ai/ Biała księga: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Kup AIDOGE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AIDOGE (AIDOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIDOGE (AIDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.50M $ 15.50M $ 15.50M Całkowita podaż: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T Podaż w obiegu: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.02M $ 17.02M $ 17.02M Historyczne maksimum: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Historyczne minimum: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Aktualna cena: $ 0.00000000008885 $ 0.00000000008885 $ 0.00000000008885 Dowiedz się więcej o cenie AIDOGE (AIDOGE)

Tokenomika AIDOGE (AIDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIDOGE (AIDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIDOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena AIDOGEna żywo!

Jak kupić AIDOGE Chcesz dodać AIDOGE (AIDOGE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIDOGE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AIDOGE na MEXC już teraz!

Historia ceny AIDOGE (AIDOGE) Analiza historii ceny AIDOGE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIDOGE już teraz!

Prognoza ceny AIDOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIDOGE? Nasza strona z prognozami cen AIDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIDOGE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!