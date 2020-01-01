Tokenomika Agoras (AGRS) Odkryj kluczowe informacje o Agoras (AGRS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Agoras (AGRS) Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Oficjalna strona internetowa: https://tau.net/ Biała księga: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda Kup AGRS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Agoras (AGRS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agoras (AGRS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Całkowita podaż: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Podaż w obiegu: $ 29.86M $ 29.86M $ 29.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.33M $ 25.33M $ 25.33M Historyczne maksimum: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 Historyczne minimum: $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 Aktualna cena: $ 0.603 $ 0.603 $ 0.603 Dowiedz się więcej o cenie Agoras (AGRS)

Tokenomika Agoras (AGRS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agoras (AGRS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGRS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGRS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGRS tokenomikę, poznaj cenę tokena AGRSna żywo!

Jak kupić AGRS Chcesz dodać Agoras (AGRS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AGRS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AGRS na MEXC już teraz!

Historia ceny Agoras (AGRS) Analiza historii ceny AGRS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AGRS już teraz!

Prognoza ceny AGRS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGRS? Nasza strona z prognozami cen AGRS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGRS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!