Informacje o Aerodrome Finance (AERO) Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Oficjalna strona internetowa: https://aerodrome.finance/ Biała księga: https://aerodrome.finance/docs Block Explorer: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631

Tokenomika i analiza cenowa Aerodrome Finance (AERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aerodrome Finance (AERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 937.81M $ 937.81M $ 937.81M Całkowita podaż: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Podaż w obiegu: $ 900.19M $ 900.19M $ 900.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Historyczne maksimum: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 Historyczne minimum: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Aktualna cena: $ 1.0418 $ 1.0418 $ 1.0418 Dowiedz się więcej o cenie Aerodrome Finance (AERO)

Tokenomika Aerodrome Finance (AERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aerodrome Finance (AERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Aerodrome Finance (AERO) Analiza historii ceny AERO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AERO już teraz!

Prognoza ceny AERO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AERO? Nasza strona z prognozami cen AERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AERO już teraz!

