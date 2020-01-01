Tokenomika Access Protocol (ACS) Odkryj kluczowe informacje o Access Protocol (ACS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Oficjalna strona internetowa: https://www.accessprotocol.co/ Biała księga: https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y

Tokenomika i analiza cenowa Access Protocol (ACS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Access Protocol (ACS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.70M $ 36.70M $ 36.70M Całkowita podaż: $ 89.29B $ 89.29B $ 89.29B Podaż w obiegu: $ 43.43B $ 43.43B $ 43.43B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.45M $ 75.45M $ 75.45M Historyczne maksimum: $ 0.026999 $ 0.026999 $ 0.026999 Historyczne minimum: $ 0.000826290371467597 $ 0.000826290371467597 $ 0.000826290371467597 Aktualna cena: $ 0.000845 $ 0.000845 $ 0.000845 Dowiedz się więcej o cenie Access Protocol (ACS)

Tokenomika Access Protocol (ACS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Access Protocol (ACS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACS tokenomikę, poznaj cenę tokena ACSna żywo!

Jak kupić ACS Chcesz dodać Access Protocol (ACS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ACS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ACS na MEXC już teraz!

Historia ceny Access Protocol (ACS) Analiza historii ceny ACS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACS już teraz!

Prognoza ceny ACS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACS? Nasza strona z prognozami cen ACS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACS już teraz!

