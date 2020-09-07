Tokenomika Alchemy (ACH) Odkryj kluczowe informacje o Alchemy (ACH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay's token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://alchemypay.org/ Biała księga: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d

Tokenomika i analiza cenowa Alchemy (ACH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alchemy (ACH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.71M $ 167.71M $ 167.71M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 9.53B $ 9.53B $ 9.53B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Aktualna cena: $ 0.0176 $ 0.0176 $ 0.0176 Dowiedz się więcej o cenie Alchemy (ACH)

Tokenomika Alchemy (ACH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alchemy (ACH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACH tokenomikę, poznaj cenę tokena ACHna żywo!

Jak kupić ACH Chcesz dodać Alchemy (ACH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ACH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ACH na MEXC już teraz!

Historia ceny Alchemy (ACH) Analiza historii ceny ACH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACH już teraz!

Prognoza ceny ACH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACH? Nasza strona z prognozami cen ACH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACH już teraz!

