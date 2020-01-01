Tokenomika Fusionist (ACE) Odkryj kluczowe informacje o Fusionist (ACE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fusionist (ACE) ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. Oficjalna strona internetowa: https://ace.fusionist.io/ Biała księga: https://www.fusionist.io/doc/Fusionist_Endurance_WhitePaper_Ver1.0_Publish.pdf Block Explorer: https://explorer-endurance.fusionist.io/accounts Kup ACE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fusionist (ACE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fusionist (ACE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.95M Całkowita podaż: $ 146.31M Podaż w obiegu: $ 74.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.52M Historyczne maksimum: $ 20 Historyczne minimum: $ 0.4264239671179304 Aktualna cena: $ 0.4797 Dowiedz się więcej o cenie Fusionist (ACE)

Tokenomika Fusionist (ACE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fusionist (ACE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACE tokenomikę, poznaj cenę tokena ACEna żywo!

Jak kupić ACE Chcesz dodać Fusionist (ACE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ACE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ACE na MEXC już teraz!

Historia ceny Fusionist (ACE) Analiza historii ceny ACE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACE już teraz!

Prognoza ceny ACE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACE? Nasza strona z prognozami cen ACE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACE już teraz!

