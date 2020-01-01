Tokenomika AlphBanX (ABX) Odkryj kluczowe informacje o AlphBanX (ABX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AlphBanX (ABX) AlphBanX is a decentralized ecosystem designed to empower users by providing flexible, efficient, and innovative tools for borrowing, staking, and maintaining stability in the Alephium ecosystem. AlphBanX is a decentralized ecosystem designed to empower users by providing flexible, efficient, and innovative tools for borrowing, staking, and maintaining stability in the Alephium ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.alphbanx.com/ Biała księga: https://alphbanx.gitbook.io/alphbanx/documentation Block Explorer: https://explorer.alephium.org/addresses/258k9T6WqezTLdfGvHixXzK1yLATeSPuyhtcxzQ3V2pqV Kup ABX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AlphBanX (ABX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AlphBanX (ABX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Historyczne maksimum: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.02152 $ 0.02152 $ 0.02152 Dowiedz się więcej o cenie AlphBanX (ABX)

Tokenomika AlphBanX (ABX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AlphBanX (ABX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABX tokenomikę, poznaj cenę tokena ABXna żywo!

Jak kupić ABX Chcesz dodać AlphBanX (ABX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ABX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ABX na MEXC już teraz!

Historia ceny AlphBanX (ABX) Analiza historii ceny ABX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ABX już teraz!

Prognoza ceny ABX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ABX? Nasza strona z prognozami cen ABX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ABX już teraz!

