Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://abey.com Biała księga: https://docs.abeychain.com Block Explorer: https://abeyscan.com

Tokenomika i analiza cenowa ABEY (ABEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ABEY (ABEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.63M $ 75.63M $ 75.63M Historyczne maksimum: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 Historyczne minimum: $ 0.06426370891955256 $ 0.06426370891955256 $ 0.06426370891955256 Aktualna cena: $ 0.0652 $ 0.0652 $ 0.0652 Dowiedz się więcej o cenie ABEY (ABEY)

Tokenomika ABEY (ABEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ABEY (ABEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABEY tokenomikę, poznaj cenę tokena ABEYna żywo!

Historia ceny ABEY (ABEY) Analiza historii ceny ABEY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ABEY już teraz!

Prognoza ceny ABEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ABEY? Nasza strona z prognozami cen ABEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ABEY już teraz!

