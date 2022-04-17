Tokenomika Abelian (ABEL) Odkryj kluczowe informacje o Abelian (ABEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Abelian (ABEL) Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Oficjalna strona internetowa: https://pqabelian.io Biała księga: https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.pqabelian.io/home

Tokenomika i analiza cenowa Abelian (ABEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Abelian (ABEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.61M $ 9.61M $ 9.61M Całkowita podaż: $ 126.97M $ 126.97M $ 126.97M Podaż w obiegu: $ 106.39M $ 106.39M $ 106.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.34M $ 20.34M $ 20.34M Historyczne maksimum: $ 1.998 $ 1.998 $ 1.998 Historyczne minimum: $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 Aktualna cena: $ 0.09032 $ 0.09032 $ 0.09032 Dowiedz się więcej o cenie Abelian (ABEL)

Tokenomika Abelian (ABEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Abelian (ABEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABEL tokenomikę, poznaj cenę tokena ABELna żywo!

Historia ceny Abelian (ABEL) Analiza historii ceny ABEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ABEL już teraz!

Prognoza ceny ABEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ABEL? Nasza strona z prognozami cen ABEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ABEL już teraz!

