Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

NazwaABEL

PozycjaNo.1309

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.09%

Podaż w obiegu101,193,984

Maksymalna podaż225,180,000

Całkowita podaż121,773,965

Wskaźnik obrotu0.4493%

Data wydania2022-04-17 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane1.1 USDT

Historyczne maksimum1.5703190389504647,2024-01-12

Najniższa cena0.03026414280417002,2024-11-12

Publiczny blockchainABEL

