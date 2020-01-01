Tokenomika AASToken (AAST) Odkryj kluczowe informacje o AASToken (AAST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AASToken (AAST) AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives. Oficjalna strona internetowa: https://afriqjmcoin.com/ Biała księga: https://afriqjmcoin.com/static/media/AAS_Whitepaper.5429d84371e01b063cf6.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb1E998b346DDDacD06f01db50645bE52DafB93db Kup AAST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AASToken (AAST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AASToken (AAST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.15M $ 21.15M $ 21.15M Historyczne maksimum: $ 37.785 $ 37.785 $ 37.785 Historyczne minimum: $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 Aktualna cena: $ 0.002115 $ 0.002115 $ 0.002115 Dowiedz się więcej o cenie AASToken (AAST)

Tokenomika AASToken (AAST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AASToken (AAST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AAST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AAST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAAST tokenomikę, poznaj cenę tokena AASTna żywo!

Jak kupić AAST Chcesz dodać AASToken (AAST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AAST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AAST na MEXC już teraz!

Historia ceny AASToken (AAST) Analiza historii ceny AAST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AAST już teraz!

Prognoza ceny AAST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AAST? Nasza strona z prognozami cen AAST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AAST już teraz!

