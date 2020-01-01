Tokenomika AI Nexus (A1X) Odkryj kluczowe informacje o AI Nexus (A1X), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AI Nexus (A1X) AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. Oficjalna strona internetowa: https://www.ainexus.ltd Biała księga: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai

Tokenomika i analiza cenowa AI Nexus (A1X) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI Nexus (A1X), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Historyczne maksimum: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Historyczne minimum: $ 0.001203346389183813 $ 0.001203346389183813 $ 0.001203346389183813 Aktualna cena: $ 0.001194 $ 0.001194 $ 0.001194 Dowiedz się więcej o cenie AI Nexus (A1X)

Tokenomika AI Nexus (A1X): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI Nexus (A1X) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów A1X, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów A1X. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszA1X tokenomikę, poznaj cenę tokena A1Xna żywo!

Jak kupić A1X Chcesz dodać AI Nexus (A1X) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu A1X, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować A1X na MEXC już teraz!

Historia ceny AI Nexus (A1X) Analiza historii ceny A1X pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny A1X już teraz!

Prognoza ceny A1X Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać A1X? Nasza strona z prognozami cen A1X łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena A1X już teraz!

