Informacje o MOON (2MOON) MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Oficjalna strona internetowa: https://moon.ws/ Biała księga: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Kup 2MOON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MOON (2MOON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MOON (2MOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 120.21K $ 120.21K $ 120.21K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 63.47B $ 63.47B $ 63.47B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 189.40K $ 189.40K $ 189.40K Historyczne maksimum: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Historyczne minimum: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Aktualna cena: $ 0.000001894 $ 0.000001894 $ 0.000001894 Dowiedz się więcej o cenie MOON (2MOON)

Tokenomika MOON (2MOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MOON (2MOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 2MOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 2MOON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz2MOON tokenomikę, poznaj cenę tokena 2MOONna żywo!

Jak kupić 2MOON Chcesz dodać MOON (2MOON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu 2MOON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować 2MOON na MEXC już teraz!

Historia ceny MOON (2MOON) Analiza historii ceny 2MOON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny 2MOON już teraz!

Prognoza ceny 2MOON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 2MOON? Nasza strona z prognozami cen 2MOON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 2MOON już teraz!

