Tokenomika 200Million (200M)
Tokenomika i analiza cenowa 200Million (200M)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 200Million (200M), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o 200Million (200M)
$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.
Tokenomika 200Million (200M): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki 200Million (200M) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów 200M, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów 200M.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz200M tokenomikę, poznaj cenę tokena 200Mna żywo!
Historia ceny 200Million (200M)
Analiza historii ceny 200M pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny 200M
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 200M? Nasza strona z prognozami cen 200M łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
